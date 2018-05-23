Екс-чоловік Брітні Спірс вимагає від співачки чималу суму грошей: деталі

Американська співачка Брітні Спірс тільки оговталась від болісного розриву з ді-джеєм та танцівником Кевіном Федерлайном, як чоловік знов дав про себе знати. Після чуток про збільшення аліментів він офіційно оформив свої вимоги.

Про це повідомляє The Blast.

Як відомо, Брітні Спірс після нервового зриву в 2007 році втратила право на опіку. Згідно з рішенням суду, екс-чоловік зірки Кевін Федерлайн забрав двох синів Шона та Джейдена. За законом, співачка щомісяця повинна виплачувати аліменти екс-чоловіку в розмірі 20 тисяч доларів.

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Такої чималої суми для Кевін Федерлайна виявилось недостатньо. Попри те, що Брітні Спірс тепер на рівні з екс-чоловіком проводить час з синами, ді-джей вимагає від неї більше грошей. З відповідним проханням екс-коханий артистки звернувся до суду.

Аргументом у заяві Кевіна Федерлайна було зменшення його доходів за останні роки та відновлення гастролей Брітні Спірс. Оскільки співачка тепер заробляє більше, на думку її екс-чоловіка, вона й платити повинна більше. У документі Федерлайн додав, що за рік артистка заробляє 34 мільйони доларів, а його дохід складає всього 1% від цієї суми.

Я працюю ді-джеєм. Мій дохід в цьому році склав близько 3 тисяч доларів на місяць, які я заробив, виступаючи в різних розважальних закладах країни. Мій дохід значно змінився з того часу, як аліменти на дітей були востаннє змінені, що сталось приблизно в 2008 році. Я більше не заробляю шестизначні суми,

– поскаржився Кевін Федерлайн.

Наприкінці листа екс-чоловік Брітні Спірс зазначив, що потреби їхніх дітей теж змінились за цей час. Тому 20 тисяч доларів на місяць йому мало, адже існує "невідповідність між стилем життя, який ведуть неповнолітні діти в будинку Спірс" та в його помешканні.



Брітні Спірс з бойфрендом та синами