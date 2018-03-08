Екс-чоловік Брітні Спірс звернувся до зірки з обурливим проханням: деталі

Колишній чоловік Брітні Спірс вирішив переглянути розмір аліментів, які щомісяця виплачує зірка.

Про це повідомляє видання Viva.

Як відомо, поп-діва Брітні Спірс після нервового зриву, який трапився у 2007 році, втратила право на опіку. У судовому порядку екс-чоловік зірки – співак та танцюрист Кевін Федерлайн – забрав двох синів Шона та Джейдена. Окрім цього, згідно із судовим рішенням, співачка повинна щомісяця виплачувати аліменти екс-чоловіку.

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Нещодавно Кевін Федерлайн звернувся до знаменитості з вимогою збільшити виплати на 20 тисяч доларів. Оскільки Брітні Спірс тепер на рівні з екс-чоловіком виховує синів та часто забирає їх до себе, така заява неабияк обурила співачку.

Вимоги Кевіна дуже розгнівали її, тому що вона і так платить за все,

– розповіли інсайдери.

Водночас, за словами друга родини Спірс, Кевін Федерлайн розуміє, що співачка відновила здоров'я виключно завдяки дітям. У ЗМІ припускають, що це і могло стати причиною збільшення аліментів. Однак наразі Брітні Спірс не коментує обурливої ситуації.



Брітні Спірс з синами