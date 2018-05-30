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Екс-чоловік Дженніфер Еністон провів гарячий відпочинок з 28-річною акторкою: фото

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Джастін Теру з новою дівчиною
Джастін Теру з новою дівчиною / dailymail.co.uk

Знаний ловелас – голлівудський актор та режисер Джастін Теру – не гає час на сумування за шлюбом з чарівною Дженніфер Еністон. Чоловік провів казковий відпочинок з 28-річною акторкою Лаурою Гарієр.

Як відомо, Джастін Теру не побивається за втраченими стосунками з голлівудською зіркою. Знаменитого режисера щоразу бачать з новою пасією, значно молодшою за нього. Так, Джастін Теру почав стосунки зі стилістом Хлоєю Хартштейн. Згодом у ЗМІ подейкували, що актор вже закрутив роман з 25-річною художницею з Нью-Йорка Петрою Коллінз. Після цього він здійснив романтичну прогулянку з акторкою Обрі Плаза.

Тепер же знаменитий ловелас насолоджується товариством 28-річної Лаури Гарієр. Джастін Теру не прагнув засвітити нову пасію в ЗМІ, однак папараці підловили голлівудську пару на відпочинку в Південній Франції. Для романтичного уїк-енду екс-чоловік Дженіфер Еністон обрав розкішний готель Cap-Eden-Roc.


Готель в Південній Франції

Розкішний відпочинок пара поєднала з відвіданням світського заходу. Обидвоє акторів прийшли на модний показ бренду Louis Vuitton. При цьому Джастін Теру та Лаура Гарієр вдавали, що не мають романтичних стосунків, насолоджуюсь спілкуванням з іншими учасниками заходу. 

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Однак на відпочинку актори не приховували свого захоплення один від одного. Джастін Теру в пляжних шортах блакитного кольору демонстрував перед новою обраницею рельєфний торс. А Лаура Гарієр красувалась перед режисером в червоному закритому купальнику, який підкреслив її струнку фігуру. 


Джастін Теру з новою дівчиною

Ані поцілунків, ані ніжних обіймів папараці не дочекались. Однак Джастін Теру героїчно демонстрував свою силу, долаючи канатний шлях, який облаштували на території готелю. 


Джастін Теру на відпочинку у Франції


Екс-чоловік Дженніфер Еністон – Джастін Теру


Джастін Теру


Джастін Теру показав свої акробатичні вміння

Нагадаємо, всередині лютого 2018 року Дженніфер Еністон та Джастін Теру сповістили про своє розлучення. У ЗМІ подейкували, що у 2015 році пара офіційно не побралась, однак самі актори не прокоментували це. Користувачі мережі пророкували можливе возз’єднання актриси з екс-чоловіком Бредом Піттом. Досі Дженніфер Еністон та Джастін Теру офіційно не анулювали шлюб. 

Теги: LifeStyle Зіркові романи відпочинок Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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