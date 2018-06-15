Екс-чоловік Джолі вперше назвав причину розлучення 15 років тому

Колишній чоловік голлівудської актриси Анджеліни Джолі – актор та режисер Біллі Боб Торнтон, через 15 років після розлучення поділився, що ж стало причиною їхнього розлучення.

Про це чоловік розповів у Рeople.

Як відомо, Джолі і Торнтон перебували у шлюбі з 2000 по 2003 рік. Це був другий шлюб для Анджеліни і четвертий – для Біллі. За три роки спільного життя у них не народились діти.

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Після 15 років мовчання актор зізнався, що єдиною причиною, яка розлучила його з Джолі, стали різні способи життя.

"Вона – відкрита світу людина. А я – агорафоб (страх відкритого простору і натовпу, - 24 канал). Це, насправді, єдина причина, по якій ми тепер не разом", – прокоментував 62-річний актор.



Анджеліна Джолі і Біллі Боб Торнтон

Торнтон додав, що він досі має хороші стосунки з Джолі і вважає її чудовою жінкою.

"Енджі все ще моя подруга і вона чудова людина, вона так багато зробила. Вона робить фільми, які важливі для неї і не має значення, успішні вони чи невдалі. Вона продовжує робити те, у що вірить, і я завжди буду її поважати за це", – зазначив Торнтон.

Варто додати, що Біллі Боб Торнтон наразі вшосте одружений та разом з дружиною Коні Англанд виховує 13-річну доньку Беллу. У свою чергу Анджеліна Джолі перебуває на стадії розлучення з третім чоловіком Бредом Піттом та змагається за опікунство над 6 спільними дітьми.