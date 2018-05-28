Екс-чоловік Памели Андерсон втретє одружився: епатажне фото з церемонії

Екс-чоловік Памели Андерсон та Хізер Локлір – Томмі Лі – втретє одружився. Барабанщик рок-гурту Mötley Crüe створив сім'ю з молодшою за нього Бріттані Фурлан.

Фото з незвичної церемонії з'явились на Іnstagram-сторінці нареченої. 55-річний музикант вирішив відмовитись від звичного елегантного костюма, надавши перевагу готельному халату білого кольору. Таку ініціативу радісно підтримала 31-річна наречена Бріттані Фурлан, яка також вбрала хоч світле, але зовсім не весільне вбрання.

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Окрім цього, дівчина не захотіла мати ані фату, ані зачіски. Вона в звичайних готельних капцях та розплетеним волоссям вийшла до імпровізованого вівтаря, прикрашеного квітами та зеленню.

Допис, поширений brittanyfurlan (@brittanyfurlan) 27 Тра 2018 р. о 7:28 PDT

Варто зазначити, що місце для одруження Томмі Лі та Бріттані Фурлан обрали незвичне. Шлюб пара уклала на подвір'ї одного з готелів в Беверлі-Хіллс, що в Лос-Анджелесі. Перед церемонією щасливі наречені сфотографувались на сходах комплексу.

Допис, поширений brittanyfurlan (@brittanyfurlan) 25 Тра 2018 р. о 2:23 PDT

Зазначимо, Памела Андерсон вважає, що нова обраниця Томмі Лі навмисно спонукає його вживати алкоголь, щоб втримати біля себе. Через це нещодавно рок-музикант почварив з сином екс-моделі – Брендоном, який не втримався та вдарив зіркового батька. Томмі Лі подав заяву на нащадка до поліції.

Сам музикант в одному з інтерв'ю зізнався, що вживає алкогольні напої більше, аніж раніше. Однак всі заяви його екс-коханої Памели Андерсон та їхнього сина Брендона – всього лише наміри зірки відновити стосунки з рок-музикантом.