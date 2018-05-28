Екс-чоловік Памели Андерсон втретє одружився: епатажне фото з церемонії
Екс-чоловік Памели Андерсон та Хізер Локлір – Томмі Лі – втретє одружився. Барабанщик рок-гурту Mötley Crüe створив сім'ю з молодшою за нього Бріттані Фурлан.
Фото з незвичної церемонії з'явились на Іnstagram-сторінці нареченої. 55-річний музикант вирішив відмовитись від звичного елегантного костюма, надавши перевагу готельному халату білого кольору. Таку ініціативу радісно підтримала 31-річна наречена Бріттані Фурлан, яка також вбрала хоч світле, але зовсім не весільне вбрання.
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Окрім цього, дівчина не захотіла мати ані фату, ані зачіски. Вона в звичайних готельних капцях та розплетеним волоссям вийшла до імпровізованого вівтаря, прикрашеного квітами та зеленню.
Варто зазначити, що місце для одруження Томмі Лі та Бріттані Фурлан обрали незвичне. Шлюб пара уклала на подвір'ї одного з готелів в Беверлі-Хіллс, що в Лос-Анджелесі. Перед церемонією щасливі наречені сфотографувались на сходах комплексу.
Зазначимо, Памела Андерсон вважає, що нова обраниця Томмі Лі навмисно спонукає його вживати алкоголь, щоб втримати біля себе. Через це нещодавно рок-музикант почварив з сином екс-моделі – Брендоном, який не втримався та вдарив зіркового батька. Томмі Лі подав заяву на нащадка до поліції.
Сам музикант в одному з інтерв'ю зізнався, що вживає алкогольні напої більше, аніж раніше. Однак всі заяви його екс-коханої Памели Андерсон та їхнього сина Брендона – всього лише наміри зірки відновити стосунки з рок-музикантом.