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      Екс-директор аеропорту Миколаєва зізнався у тому, що давав хабара голові Миколаївської ОДА

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      Михайло Галайко
      Михайло Галайко / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 28 грудня 2018 року, суддею Центрального районного суду Миколаєва затверджено угоду про визнання провини, укладену між прокурором Генеральної прокуратури України та екс-керівником Миколаївського аеропорту Михайлом Галайком і його захисниками.

      Про це повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

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      Зазначається, що Галайка визнано винним у даванні хабара в сумі 700 тисяч гривень голові Миколаївської ОДА Олексію Савченку намагаючись загладити питання з підписання трудової угоди та призначенням його директором підприємства.

      Суд, взявши до уваги, що екс-посадовець повністю визнав свою провину в інкримінованому злочині та співпрацював зі слідством та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки з іспитовим терміном на 1 рік,
      – йдеться у повідомленні.

      Прес-служба прокуратури Миколаївської області повідомила, що суму неправомірної вигоди у розмірі 700 тисяч гривень віднесли на користь державного бюджету.

      Нагадаємо, що 26 грудня 2017 у Миколаєві затримали екс-керівника Миколаївського аеропорту Михайла Галайка, який запропонував 700 тисяч гривень хабара очільнику Миколаївської ОДА Олексію Савченку.

      Теги: Новини України Новини Миколаєва Корупція Хабар авіація
      Джерело: 24 Канал
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