Екс-директор згорілого табору "Вікторія" в Одесі оголосив голодування
Приморський суд Одеси задовольнив клопотання обласної прокуратури про продовження терміну арешту екс-директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Суд заслухав доводи сторін обвинувачення та захисту і вирішив продовжити на 60 діб термін тримання під вартою підсудного Саркісяна без права внесення застави", – озвучив ухвалу слідчий суддя Роман Гончаров.
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Додамо, що термін арешту продовжено на період ознайомлення учасників судового процесу з 85 томами справи щодо пожежі і спричинених нею жертв у спортивно-оздоровчому закладі.
Після оголошення судової ухвали Саркісян заявив, що оголошує голодування на знак протесту.
Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі спалахнула пожежа. У результаті 3 дитини загинули та ще 3 потрапили до лікарні. 18 вересня суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.
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