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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Екс-дружина Ченнінга Татума станцювала запальний батл з Дженніфер Лопес: відео

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Дженніфер Лопес та Дженна Д’юенн-Татум
Дженніфер Лопес та Дженна Д’юенн-Татум / Getty images

У США стартувало популярне шоу World of Dance. Відтак судді проекту показали свої танцювальну вправність. Зокрема, Дженніфер Лопес та Дженна Д’юенн-Татум зійшлись у гарячому батлі.

Як відомо, у США є дуже популярним шоу з пошуку талановитих танцівників – World of Dance. Творчі колективи з усієї країни приїжджають на кастинги в надії здобути перемогу та показати свої здібності. Допомагають молодим колективам зіркові судді – Дерек Хью, Ne-Yo, Дженніфер Лопес та Дженна Д’юенн-Татум.

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Кожен із знаменитостей вправно виконує хореографічні па на сцені, а дехто починав свою кар'єру з танців. До таких, зокрема, належать чарівні Дженніфер Лопес та Дженна Д’юенн-Татум. Зірки продемонстрували свої вміння на паркеті під час зйомок тизеру. Ефектні рухи прикували всю увагу до запальних суддів.  

Дивіться запальне відео тизеру проекту World of Dance:

 

Для зйомок Дженіфер Лопес вбрала чорно-білу майку зі спортивним принтом. Зірка показала ритмічні рухи з танцівниками. Водночас Дженна Д’юенн-Татум продемонструвала струнку фігуру в приталеному комбінезоні з білими смужками. Зірки запалили танцмайданчик в надії привернути увагу талановитих людей до участі в проекті. 

Теги: LifeStyle Новини США Дженніфер Лопес
Джерело: 24 Канал
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