Екс-дружина Ченнінга Татума вперше прокоментувала свої нові стосунки: деталі

Після розлучення з голлівудським актором Ченнінгом Татумом його екс-кохана Дженна Д’юенн прокоментувала особисте життя. зірка фільму "Крок вперед" лаконічно заявила, що вже має нові стосунки.

Несподіване зізнання вона зробила на благодійному вечорі Baby2Baby, що проходив у Лос-Анджелесі. Як повідомляє Us Weekly, Дженна Д’юенн закрутила роман із актором Стівом Казі. За словами акторки, з новим бойфрендом вона абсолютно щаслива.

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"Я не коментую своє особисте життя, але дякую, що все ж поцікавилися. Я дуже щаслива", – лаконічна відповіла на питання журналістів Дженна Д’юенн.

Варто зазначити, що на благодійний вечір Дженна прийшла без свого обранця. Акторка виглядала розкішно у білому комбінезоні без бретельок та взутті на підборах. Дженна Д’юенн красувалась перед камерами разом з Дженніфер Гарнер, Джессікою Альбою, Емі Адамс, Олівією Уайлд та іншими голлівудськими красунями.

Нагадаємо, що раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що Ченнінг і Дженна подали документи на розлучення. Подружжя продовжує виховувати спільну дочку, 5-річну Еверлі, і просять у суду дозволу на спільну опіку. Актори запевняють, що прагнуть порівну проводити час з дитиною, щоб розлучення не було для неї великою травмою.