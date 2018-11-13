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      Екс-дружина Ченнінга Татума вперше прокоментувала свої нові стосунки: деталі

      538 Читать новость на русском
      Дженна Д’юенн прокоментувала нові стосунки
      Дженна Д’юенн прокоментувала нові стосунки / Фото із соцмереж

      Після розлучення з голлівудським актором Ченнінгом Татумом його екс-кохана Дженна Д’юенн прокоментувала особисте життя. зірка фільму "Крок вперед" лаконічно заявила, що вже має нові стосунки.

      Несподіване зізнання вона зробила на благодійному вечорі Baby2Baby, що проходив у Лос-Анджелесі. Як повідомляє Us Weekly, Дженна Д’юенн закрутила роман із актором Стівом Казі. За словами акторки, з новим бойфрендом вона абсолютно щаслива. 

      Читайте також: Голлівудське розлучення: Дженна Д’юенн вимагає матеріальної підтримки від Ченнінга Татума

      "Я не коментую своє особисте життя, але дякую, що все ж поцікавилися. Я дуже щаслива", – лаконічна відповіла на питання журналістів Дженна Д’юенн.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Steve Kazee (@stevekazee)

       

      Варто зазначити, що на благодійний вечір Дженна прийшла без свого обранця. Акторка виглядала розкішно у білому комбінезоні без бретельок та взутті на підборах. Дженна Д’юенн красувалась перед камерами разом з Дженніфер Гарнер, Джессікою Альбою, Емі Адамс, Олівією Уайлд та іншими голлівудськими красунями.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений baby2baby (@baby2baby)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Laini Reeves (@laini_reeves)

       

      Нагадаємо, що раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що Ченнінг і Дженна подали документи на розлучення. Подружжя продовжує виховувати спільну дочку, 5-річну Еверлі, і просять у суду дозволу на спільну опіку. Актори запевняють, що прагнуть порівну проводити час з дитиною, щоб розлучення не було для неї великою травмою. 

      Теги: LifeStyle Зіркові романи Кіно Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
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