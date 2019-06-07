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      Екс-дружина нардепа Чекіти закликала Кернеса і Труханового не брати екс-чоловіка в список партії

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      Екс-дружина нардепа Чекіти закликала Кернеса і Труханового не брати екс-чоловіка в список їхньої партії
      Екс-дружина нардепа Чекіти закликала Кернеса і Труханового не брати екс-чоловіка в список їхньої партії

      Вона вважає своїм обов'язком попередити Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса про неприпустимість висування Геннадія Чекіти на майбутніх виборах до парламенту від партії "Довіряй ділам".

      Матір дітей Геннадія Чекіти – Олена Молодцова – звернулася з листом до Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса – співголів партії "Довіряй ділам".

      Молодцова вже не перший рік судиться з нардепом і визнаним мультимільйонером Чекітою за аліменти на дітей. Про це пише видання "Гордон".

      Вона вважає своїм обов'язком попередити Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса про неприпустимість висування Геннадія Чекіти на майбутніх виборах до парламенту від партії "Довіряй ділам".

      У 2014 році Геннадій Чекіта пройшов до Верховної Ради від партії тоді ще президента Петра Порошенка. Весь цей час визнаний мультимільйонер входив до правлячої більшості і голосував за основні питання, які проводилися БПП в парламенті. Після програшу Петром Порошенком виборів у квітні 2019 року, Геннадій Чекіта вирішив змінити партійне забарвлення. Що і спонукало Олену Молодцову звернутися з листом до Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова.

      "Дізналася про намір свого колишнього чоловіка Чекіти Геннадія Леонідовича балотуватися до Верховної Ради України за списком партії "Довіряй ділам", і наполегливо рекомендую відмовитися від будь-якого співробітництва з цією людиною. Впевнена, що своїми якостями ця людина лише зашкодить будь-якому об'єднанню", – написала вона.

      Олена Молодцова, яка вже більше двох років судиться з Чекітою за аліменти на дітей, вважає, що нинішній народний депутат, замість виплат, намагається позбавити її сім'ю квартири, і, маючи ще позашлюбних дітей, дивно ділить їх за сумою виплат на них.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Чекіта Геннадій Леонідович Геннадій Кернес Геннадій Труханов
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