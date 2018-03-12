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Екс-DZIDZIO Julik випустив ремікс на пісню гурту ROCK-H "Катерино": відео

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Julik (Назар Гук)
Julik (Назар Гук)

Колишній учасник DZIDZIO Julik (справжнє ім’я – Назар Гук) взявся створювати електронну музику, ремікси на українські та зарубіжні хіти.

"Я вважаю, що в Україні дефіцит такої музики, тому хочу долучитися до розвитку цього напрямку", – казав Julik у вересні 2017-го.

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Зараз в рамках свого сольного проекту ді-джей Julik почав втілювати задумане в життя. Нещодавно він презентує офіційний ремікс на запальну пісню закарпатського гурту ROCK-H "Катерино".

"Ця пісня сподобалася мені найбільше, вона запам’ятовується, приспів дуже швидко лягає в голову, – розповідає екс-клавішник гурту DZIDZIO. – Вирішив не вигадувати велосипед – і зробив "Катерино" у стилі хаус. Так, щоб цей ремікс міг грати всюди – і на радіо, і в нічних клубах. Уже навіть випробував його під час своїх сетів в Україні, а минулого вікенду в Італії – слухачам зайшло".

Водночас у гурті ROCK-H співпрацею задоволені. "Я дуже радий, що пісня "Катерино", яка вийшла торік, знайшла своє продовження у такому фірмовому реміксі, – каже лідер групи Віктор Янцо. – Послухавши його, ми зразу вирішили змонтувати ще й нове відео із матеріалів до кліпу на цю пісню. А ще мені було дуже приємно завдяки цій співпраці познайомитися й потоваришувати з Юліком. Музика єднає людей!".

Дивіться відео на ремікс пісні "Катерино" від Julik:

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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