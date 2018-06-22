Екс-футболіст Ювентуса підписав контракт із Арсеналом за схемою 1+1

Новачки українського прем’єр-ліги зібралися затьмарити Шахтар і Динамо ще до старту сезону. Доки Полтава вирішила розпустити команду, київський Арсенал привертає увагу іншим шляхом.

Гармаші призначили головним тренером команди у минулому зірку туринського Ювентуса, володаря Кубка чемпіонів Фабріціо Раванеллі. Зі 49-річним італійцем, який свого часу забивав зокрема збірній України, Арсенал підписав контракт за схемою 1+1.

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Тренерський досвід Раванеллі обмежується 12-ма матчами на чолі французького Аяччо у 2013 році. Лише один з тих матчів клуб виграв, чотири звів унічию, сім програв, після чого Фабріціо звільнили.