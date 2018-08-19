Екс-футболіст збірної України відвернувся від прапора Росії під час виконання гімну РФ: фото

У Росії готовий розгорітися черговий скандал з українським футболістом. На відміну від Хачеріді, цього разу обійшлося без українського прапора. Зате з російським.

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Перед матчем 7-го туру першого дивізіону чемпіонату Росії у Сочі, український захисник "Нижнього Новгорода" Віталій Федорів відвернувся від російського прапора під час виконання гімну Росії. він стояв прямо, у той час як решта футболістів повернулися у сторону прапора. Хоча руку на серце жоден з футболістів не поклав, тримаючи їх позаду.

Федорів відвернувся від прапора Росії під час виконання гімну РФ

Цю тему одразу ж підхопили у Росії. Коментатор Василь Уткін вимагає, що гравця оштрафували.

Раз приехал работать по контракту - уважай регламент. Мог не приезжать, или приехать просто так. А теперь штраф, надеюсь, по максимуму. https://t.co/tKZxECYL2n — Василий Уткин (@radioutkin) 19 серпня 2018 р.

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На сайті футбольного клубу після матчу вийшов коментар Федоріва. Він заявив, що в його діях не було ніякого політичної підоснови.

"Я людина віруюча. І коли виходжу на поле, перед грою, завжди вимовляю слова молитви. Так було і вчора. Моє глибоке переконання, що спорт – поза політикою. З повагою ставлюся до гімну і прапора будь-якої країни. Так що прошу в моїх діях не вбачати ніякої політичної підоснови", – заявив Федорів.

Варто додати, що Віталій Федорів є вихованцем "Динамо". Також виступав за "Амкар", "Кривбас" та "Олімпік". Провів два матчі за національну збірну України.

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