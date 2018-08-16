Екс-глава ЦРУ прокоментував рішення Трампа відкликати у нього допуск до секретної інформації
Екс-директор ЦРУ Джон Бреннан відреагував на рішення американського президента Дональда Трампа обмежити йому допуск до секретної інформації.
Про це екс-глава американського відомства написав у своєму Twitter.
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Таке рішення є частиною більш широких зусиль пана Трампа щодо припиненню свободи слова та покаранню критиків. Воно повинно серйозно стурбувати всіх американців, в тому числі професіоналів розвідки ... Мої принципи стоять набагато вище, ніж допуски. Я не пом'якшу свою позицію,
– написав Бреннан
За його словами, рішення Трампа відкликати доступ до інформації, не змусить його "піти і затихнути".
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкликав доступ до секретної інформації екс-глави Центрального розвідувального управління Джона Бреннана.