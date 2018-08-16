Екс-глава ЦРУ прокоментував рішення Трампа відкликати у нього допуск до секретної інформації

Екс-директор ЦРУ Джон Бреннан відреагував на рішення американського президента Дональда Трампа обмежити йому допуск до секретної інформації.

Про це екс-глава американського відомства написав у своєму Twitter.

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Таке рішення є частиною більш широких зусиль пана Трампа щодо припиненню свободи слова та покаранню критиків. Воно повинно серйозно стурбувати всіх американців, в тому числі професіоналів розвідки ... Мої принципи стоять набагато вище, ніж допуски. Я не пом'якшу свою позицію,

– написав Бреннан

За його словами, рішення Трампа відкликати доступ до інформації, не змусить його "піти і затихнути".

This action is part of a broader effort by Mr. Trump to suppress freedom of speech & punish critics. It should gravely worry all Americans, including intelligence professionals, about the cost of speaking out. My principles are worth far more than clearances. I will not relent. https://t.co/TNzOxhP9ux — John O. Brennan (@JohnBrennan) 15 серпня 2018 р.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкликав доступ до секретної інформації екс-глави Центрального розвідувального управління Джона Бреннана.