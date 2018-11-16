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      Екс-главі ДФС Продану заочно оголосили підозру

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      Екс-главі ДФС Продану заочно оголосили повідомлення про підозру
      Екс-главі ДФС Продану заочно оголосили повідомлення про підозру

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру колишньому виконувачу обов'язків голови державної фіскальної служби Мирославу Продану.

      Про це САП інформує у своєму Facebook.

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      Теги: Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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