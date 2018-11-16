Екс-главі ДФС Продану заочно оголосили підозру
Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру колишньому виконувачу обов'язків голови державної фіскальної служби Мирославу Продану.
Про це САП інформує у своєму Facebook.
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Джерело: 24 канал
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