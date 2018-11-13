Екс-голова ДФС Продан отримав повістку від антикорупційної прокуратури

Спеціалізована антикорупційна прокуратура надіслала повістку екс-голові Державної фіскальної служби Мирославові Продану з вимогою з'явитися до слідчого.

Про це сам Продан сповістив у Facebook, уточнивши, що наразі перебуває за кордоном.

"На початку листопада запланував поїздку за кордон для медичного обстеження… 7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого. В САП наполягають, що надіслали повістку 2 листопада, але дата її реєстрації – 6 листопада", – написав екс-голова ДФС.

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Він також звернув увагу на те, що повістка САП була скерована ​​за адресою, де ніколи не проживала сім'я Продана.

Таке враження, що виклик навмисно надіслали на адресу, яка не має до мене жодного відношення, і саме в той період, коли я перебуває на лікуванні за межами України, для того щоб мене дискредитувати, створивши враження, ніби я уникаю спілкування з правоохоронними органами. Зовсім не здивуюсь, якщо незрозуміла гра слідчих органів має не меті оголосити мене у розшук, щоб безпідставно та бездоказово зробити винним,

– зазначив екс-голова ДФС.

Він додав, що з липня 2018 року, перебуваючи ще на посаді керівника ДФС, неодноразово звертався в Генпрокуратуру і САП з пропозицією дати свої роз'яснення щодо звинувачень на свою адресу.

Продан додав, що планує надати необхідні документи та пояснення після повернення в Україну після лікування.

Нагадаємо, у липні 2018 року Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що тодішнього в. о. голови ДФС Мирослава Продана підозрювали у вчиненні кримінальних злочинів за період, коли він очолював податкову та митницю.



Згодом Луценко сповістив, що ГПУ збирає докази у справі про контрабанду проти Мирослава Продана.



У свою чергу в липні Продан звинуватив працівників ГПУ в "кришуванні" контрабанди, і сказав, що вже написав з цього приводу заяву в НАБУ.



А у вересні Мирослав Продан звільнився з посади в. о. голови ДФС.