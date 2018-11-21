Екс-голова ДФС Продан пообіцяв, що особисто прийде в антикорупційну прокуратуру

Підозрюваний у незаконному збагаченні колишній в. о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан заявив, що на наступному тижні повернеться до Києва після лікування за кордоном. Про це екс-очільник ДФС вже проінформував Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Свою заяву Продан опублікував у Facebook.

"Наступного тижня повертаюсь у Київ після завершення лікування. Лікарі вважають, що мій стан дозволить залишити медичний заклад. Сьогодні адвокати надали представникам САП інформацію з цього приводу. Сподіваюсь, що з мого повернення не влаштують шоу. В той же день я готовий з`явитись у САП", – написав екс-очільник ДФС.

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Продан зазначив, що "ця історія з повістками, підозрами" була влаштована, щоб налякати його, аби він не повертався в Україну.

Багато хто сподівався, що я залишусь за кордоном. Адже в такому випадку і доводити нічого не треба. Не повернувся, сховався – підтвердив, що справді винний… Я повертаюсь,

– наголосив Продан.

Нагадаємо, у липні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Мирослав Продан підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів за період, коли він очолював податкову та митницю. Згодом Луценко повідомив, що ГПУ збирає докази у справі про контрабанду проти Продана.



У свою чергу в липні Продан звинуватив працівників ГПУ в "дахуванні" контрабанди, і сказав, що вже написав з цього приводу заяву в НАБУ.



У вересні 2018 Продан звільнився з посади в. о. голови ДФС. У листопаді Продан отримав повістку від САП з вимогою з’явитися на допит, проте екс-очільник ДФС заявив, що перебуває на лікуванні за кордоном, тому не може цього зробити.



16 листопада САП заочно оголосила Продану про підозру у скоєнні злочину.

У чому підозрюють Мирослава Продана? За час роботи на посадах виконувача обов’язків заступника та голови ДФС з липня 2016 року по червень 2018 року Продан отримав у власність понад 89 мільйонів гривень. За даними слідства, за ці гроші він придбав низку об’єктів нерухомості, автомобілів та зареєстрував їх на близьких осіб.