Екс-голові студентського самоврядування оголосили про підозру в привласненні величезної суми

Екс-голові всеукраїнської молодіжної громадської організації "Українська асоціація студентського самоврядування" оголосили про підозру у привласненні 2 мільйонів гривень. Він наразі очолює один з підрозділів Міністерства освіти України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

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Так, правоохоронці встановили, що у 2013-2016 роках голова студентського самоврядування подавав до банківської установи заяви про видачу коштів. Вони нібито були призначені для відрядження студентів за кордон для участі у заходах . На підставі цих заяв він кошти у сумі понад 830 тисяч гривень.

Допитані під час слідства студенти показали, що у відрядження не їздили та зазначені заходи взагалі не проводились,

– мовиться у повідомленні.

Так правоохоронці встановили, що голова громадської організації подавав платіжні доручення до банку. Так з поточних рахунків організації на його власний картковий рахунок було перераховано понад 1,2 мільйона гривень.

До суду скеровано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.