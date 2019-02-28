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      Екс-голову Обухівської райради звільнили за надмірну зарплату у 58 тисяч грн, – адвокат Шушакова

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      Прес-конференції в УНІАН щодо Шушакова
      Прес-конференції в УНІАН щодо Шушакова

      Підставою для звільнення з посади голови Обухівської районної ради Костянтина Шушакова стала його надмірна, на думку депутатів, зарплата.

      Ця сума становить майже 58 тисяч гривень, яку він сам собі призначив під час перебування на посаді. Про це заявив адвокат Шушакова Арсен Луцик під час спільної прес-конференції в УНІАН, яка відбулася 28 лютого.

      "Депутати Обухівської райради звільнили пана Шушакова з посади голови через начебто незадовільну роботу та заробітну плату, яка одному з них здалася завеликою", сказав пан Луцик.

      Своєю чергою сам звільнений Шушаков відмовився назвати журналістам суму нарахованої собі зарплатні, а заяви про 58 тисяч гривень своєї зарплати назвав "сплєтнєю". За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.

      "Звинувачення, що в мене велика зарплата – це брехня. Але я не буду говорити, яка в мене була зарплата. Не більше, ніж була у інших голів райрад в Київській області. І ця інформація про 56 тисяч, як ви сказали, вона не дійсна. Це все "сплєтня", відповів Шушаков та порадив журналістам подивитися його декларацію.

      Втім, відповідно до останньої декларації Костянтина Шушакова за січень 2019 року, місячна зарплатня екс-чиновника становила 57 723 гривні. Також в декларації вказано, що екс-очільнику Обухівської райради належать три великих квартири у місті Києві (83,9 кв.м., 84,97 кв.м. та 106,5 кв.м.), коштовний годинник PiagetТ та автомобіль Toyota Camry.

      Також під час прес-конференції з’ясувалося, що Костянтин Шушаков пішов на лікарняний 1 лютого в той самий день, коли його було звільнено. Екс-чиновник каже, що після сварки в райраді у нього піднявся тиск і тому він звернувся по лікарняний.

      Зазначимо, що саме звільнення голови райради начебто під час лікарняного є основною лінією захисту адвокатів пана Шушакова та підставою для судового позову про відновлення на посаді голови Обухівської районної ради.

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      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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