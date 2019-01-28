Екс-гонщик Формули-1 Алонсо переміг у гонці "24 години Дайтони"

Команда Wayne Taylor Racing Cadillac здобула перемогу у 24 годинах Дайтони, а екс-гонщик Формули-1 Фернандо Алонсо з другої спроби виграв американську класичну гонку.

Алонсо разом з напарниками Ренгер ван дер Занде, Камуі Кобаясі і Джорданом Тейлором виявився найкращим в непростих погодних умовах.

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За дві години до кінця гонки Алонсо випередив Феліпе Насру і очолював пелотон до появи червоних прапорів. Гонка була призупинена через погодні умови. За десять хвилин до кінця гонки керівництво вирішило її не відновлювати.

У перший раз гонка була зупинена за 7 годин до фінішу – теж через дощ. Після півторагодинної перерви вона була відновлена. На той момент за перемогу боролися два Cadillac і два Acura команди Penske, але друга Acura екіпажу Хуана-Пабло Монтойї, Дейна Кемерона і Сімона Пажено зійшла на 20 годині з технічних причин.

24 канал писав, що Фернандо Алонсо може виступити на Дакарі-2020 року. Катарський пілот Нассер Аль-Аттія поділився інформацією про те, що колишній пілот McLaren проведе з ним тести позашляховиків після ралі Катару, яке буде проходити з 17-го по 22 квітня.

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