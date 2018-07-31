Екс-гравець "Динамо" Гонсалес офіційно перейшов у "Сантос"

Півзахисник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес офіційно перейшов у "Сантос".

На офіційній сторінці "Сантоса" в Twitter з'явилося фото, на якому Дерліс Гонсалес підписує контракт з бразильським клубом.

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Зазначимо, раніше йшлося про те, що київське "Динамо" і "Сантос" здійснять обмін гравцями, які перейдуть в нові для себе клуби на правах оренди. Таким чином, найближчим часом, "Динамо" може оголосити про оренду гравця "Сантоса" Вітора Буено.

Нагадаємо, що 24-річний Дерліс перейшов в "Динамо" з "Базеля" в 2015 році за 9,4 мільйона євро і з тих пір забив за клуб 12 голів в 85 матчах. Минулої весни парагваєць програв конкуренцію за місце у старті Віктору Циганкову і Беньяміну Вербічу і рідко з'являвся на полі.

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