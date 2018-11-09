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      Екс-гравець "Динамо" визнаний найкращим футболістом жовтня у "Шахтарі"

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      Жуніор Мораєс – найкращий футболіст жовтня у "Шахтарі"
      Жуніор Мораєс – найкращий футболіст жовтня у "Шахтарі"

      Вболівальники донецького "Шахтаря" визнали нападника Жуніора Мораеса кращим гравцем жовтня.

      За підсумками голосування Мораєс набрав 1393 голоси, випередивши захисника Ісмаїлі. А далі розташувалися Майкон і Віктор Коваленко.

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      Зазначимо, що Мораєс зіграв в п'яти поєдинках "гірників" в жовтні, в яких забив чотири м'ячі і оформив один асист.

      Нагадаємо, що у вересні найкращим гравцем "Шахтаря" був визнаний бразилець Тайсон.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Динамо Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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