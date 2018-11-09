Екс-гравець "Динамо" визнаний найкращим футболістом жовтня у "Шахтарі"

Вболівальники донецького "Шахтаря" визнали нападника Жуніора Мораеса кращим гравцем жовтня.

За підсумками голосування Мораєс набрав 1393 голоси, випередивши захисника Ісмаїлі. А далі розташувалися Майкон і Віктор Коваленко.

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Жуниор Мораес признан лучшим игроком «Шахтера» в октябре по версии болельщиков.



В прошлом месяце нападающий забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.https://t.co/SiPbfM97Yi pic.twitter.com/NtTrHKIwGq — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 9 ноября 2018 г.

Зазначимо, що Мораєс зіграв в п'яти поєдинках "гірників" в жовтні, в яких забив чотири м'ячі і оформив один асист.

Нагадаємо, що у вересні найкращим гравцем "Шахтаря" був визнаний бразилець Тайсон.

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