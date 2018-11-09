Екс-гравець "Динамо" визнаний найкращим футболістом жовтня у "Шахтарі"
Вболівальники донецького "Шахтаря" визнали нападника Жуніора Мораеса кращим гравцем жовтня.
За підсумками голосування Мораєс набрав 1393 голоси, випередивши захисника Ісмаїлі. А далі розташувалися Майкон і Віктор Коваленко.
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Зазначимо, що Мораєс зіграв в п'яти поєдинках "гірників" в жовтні, в яких забив чотири м'ячі і оформив один асист.
Нагадаємо, що у вересні найкращим гравцем "Шахтаря" був визнаний бразилець Тайсон.
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Джерело: 24 Канал
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