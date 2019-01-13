Екс-гравець "Шахтаря" Іщенко став жертвою грабіжників: у Києві "обчистили" його квартиру

Екс-захисник "Шахтаря" Микола Іщенко, який виступає за одеський "Чорноморець", став жертвою грабіжників. Квартиру 35-річного футболіста в Києві обікрали невідомі.

Іщенка в цей час не було в Києві. Разом із сім'єю він відправився на відпочинок з 25 грудня до 12 січня, повідомляє Страна.ua.

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У футболіста вкрали Macbook, два iPad, золоте кільце з діамантами, золоті сережки з діамантами, золотий кулон Bulgary, золотий годинник з діамантами Hublot, ще один Hublot в корпусі з металу, норкову шубу, ключі від комірки в банку, 6200 доларів і 7000 грн.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч.3 ст.185 КК України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло. Злочинців поки не знайшли.

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