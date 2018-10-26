Екс-гравець "Вересу" розповів правду про скандал з договірним матчем

Колишній захисник "Вереса" Василь Кобін спростував звинувачення екс-президента рівнян, а нині – президента ФК "Львів" Богдана Копитко на адресу колишнього коуча "червоно-чорних" Юрія Вірта в здачі матчу з Карпатами (2:2).

У грудні минулого року "Верес" раптово звільнив Вірта з поста головного тренера команди. ТК "Футбол" поінформував про те, що це пов'язано з договірними характером матчу з "Карпатами", і що Вірт заперечує, пославшись на фізичну форму як причину провальної гри проти львівського клубу в 1-му таймі.

Читайте також: Без Мессі та Роналду: новий формат "ель-класіко" між "Барселоною" та "Реалом"

"Це все надумана історія. Керівництво "Вереса" – не Богдан Копитко, а спортивні директори – мутили якісь штуки. Вони прибрали Юрія Вірта, Колю Іщенко, ще кілька гравців, які не грали. І зі мною розірвали контракт", – сказав Кобін в інтерв'ю FootballHub.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24