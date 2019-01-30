Екс-гравець збірної України Алієв потрапив у епіцентр гучного сімейного скандалу: відео

У родині колишнього півзахисника київського "Динамо" та збірної України Олександра Алієва стався черговий скандал, який його колишня дружина Тетяна виклала в мережу.

У мережу потрапило відео, на якому подружжя скандалить і футболіст завдає дружині кілька ударів в присутності малолітніх дітей. Про це повідомляє ТСН.

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Олександр і Тетяна розлучилися ще в 2016 році, але продовжують жити в одній квартирі. За словами жінки, екс-футболіст регулярно вживає спиртні напої.

Крім того, за словами жінки, вона та її діти регулярно знаходяться в стані стресу. Чоловік шантажує її, вимагаючи відмовитися від аліментів. А після відео злісно б'є дружину.

33-річний Алієв виступав за "Динамо" з 2005-го по 2010-ий, а також з 2011-го по 2013 роки. За період проведений в "Динамо" Алієв неодноразово порушував спортивний режим через що мав проблеми з керівництвом клубу.

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