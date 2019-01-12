Екс-гравець збірної України може повернутися з Росії на батьківщину

Захисник московського "Локомотива" Тарас Михалик може закінчити кар'єру в Україні.

Ще минулого літа міг піти з клубу вільним агентом, однак на продовження контракту з досвідченим хавбеком наполіг особисто головний тренер команди Юрій Сьомін, інформує euro-football.ru.

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На думку джерела, взимку 2019 року Тараса Михалик може залишити стан "Локомотива" і перейти в луцьку "Волинь". Якщо ж про трансфер не вдасться домовитися до закриття зимового трансферного вікна, захисник поповнить склад клубу першої ліги влітку 2019 року в якості вільного агента.

В поточному сезоні 35-річний Михалик провів лише 2 матчі за московський клуб, проте результативними діями не відзначався.

Варто зазначити, що ветеран є уродженцем Волинської області. Потенційний клуб Михалика після 17-ти турів посідає 5 сходинку турнірної таблиці Першої ліги.

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