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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Екс-гравець збірної України, "Ворскли" та "Металіста" виступатиме у так званому чемпіонаті Криму

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Олексій Курілов
Олексій Курілов

Колишній захисник харківського "Металіста", полтавської "Ворскли", запорізького "Металурга" та ще ряду українських клубів Олексій Курілов продовжить виступи у так званому чемпіонаті Криму.

Курілов виступатиме за клуб "Кизилташ" з Бахчисараю. Про це повідомляється на сайті так званого Кримського футбольного союзу.

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Олексій Курілов у формі клубу з анексованого Криму

Останнім клубом Курілова, який народився у Керчі, був російський "Факел", за який він виступав з 2016 року.

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Варто додати, що у Курілова є досвід виступиів за юнацькі та молодіжні збірні України, аж до U-21. До національної збірної гравець не викликався.

Окрім того, ще один гравець, який мав чималий досвід виступів в УПЛ – Ілля Глушицький (виступав за "Олімпік", "Говерлу" та "Геліос" в Першій лізі у минулому сезоні) став футболістом клубу "Океан" з Керчі.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Футбол Новини спорту Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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