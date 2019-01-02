Екс-гравець "Зорі" заявив, що щасливий у новому клубі

Колишній гравець "Зорі" Ігор Харатін прокоментував свій перехід в угорський "Ференцварош". Футболіст відзначив, що з нетерпінням чекає початку роботи.

"Відчуваю себе дуже щасливим. "Ференцварош" – не нова команда для мене. Я вже багато знав про неї. І працював раніше з Сергієм Ребровим у "Динамо". Тому з нетерпінням чекаю роботи", – цитує Харатіна FootballHub.

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Раніше футболіст також подякував клубу, партнерам та вболівальникам за час проведений у луганській "Зорі".

Нагадаємо, що лідер "Зорі" підписав з "Ференцварошом" контракт по системі 2,5 + 1. 23-річний Харатін у поточному сезоні в складі луганського клубу провів 21 матч, забив 2 голи й зробив 1 асист.