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      Екс-гравець "Зорі" заявив, що щасливий у новому клубі

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      Харатін заявив, що щасливий у новому клубі
      Харатін заявив, що щасливий у новому клубі / dynamo.kiev.ua

      Колишній гравець "Зорі" Ігор Харатін прокоментував свій перехід в угорський "Ференцварош". Футболіст відзначив, що з нетерпінням чекає початку роботи.

      "Відчуваю себе дуже щасливим. "Ференцварош" – не нова команда для мене. Я вже багато знав про неї. І працював раніше з Сергієм Ребровим у "Динамо". Тому з нетерпінням чекаю роботи", – цитує Харатіна FootballHub.

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      Раніше футболіст також подякував клубу, партнерам та вболівальникам за час проведений у луганській "Зорі".

      Нагадаємо, що лідер "Зорі" підписав з "Ференцварошом" контракт по системі 2,5 + 1. 23-річний Харатін у поточному сезоні в складі луганського клубу провів 21 матч, забив 2 голи й зробив 1 асист.

      Теги: Спорт Футбол ФК Зоря Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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