Екс-гравцем збірної України цікавляться одразу два бельгійські гранди

Український півзахисник бельгійського "Сент-Трюйдена" Роман Безус може продовжити кар'єру в "Андерлехті" або "Стандарді".

Контракт претендента на входження до складу збірної України з нинішнім клубом закінчується в липні 2019 року. "Сент-Труйден" має можливість продовжити угоду на рік, але для цього повинен виплатити Безусу бонус, сума якого не розголошується, повідомляє Nieuwsblad.be.

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Не виключено, що вже взимку гранди бельгійського футболу спробують переманити українця до себе. З огляду на те, що до кінця контракту футболіста з "Сент-Трюйденом" залишатиметься півроку, його можна буде придбати за скромні гроші – близько 1,2 млн євро.

Зазначимо, що у поточному сезоні Безус провів 11 матчів, в яких забив 1 м'яч і зробив 2 ассисти. Всього за бельгійський колектив українець зіграв в 62 поєдинках, в яких записав на свій рахунок 10 голів і 12 гольових передач.

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