Екс-гравці "Динамо" увійдуть в тренерський штаб Ротаня у молодіжній збірній України

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань розповів, хто буде входити в його тренерський штаб.

Зокрема помічниками Руслана Ротаня будуть екс-динамівці Олександр Мелащенко та Василь Кардаш, а також Євген Грес і Олексій Чистяков. Ще з одним кандидатом ведуться перемовини.

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Моїми помічниками в збірній України U-21 будуть Олександр Мелащенко, Василь Кардаш, аналітик – Євген Гресь, помічником буде Олексій Чистяков. Ведемо переговори з Віталієм Ревою, хочу, щоб він залишився у нас в штабі,

– цитує Ротаня телеканал "Футбол".

Тренерська діяльність Руслана Ротаня

Наприкінці грудня 2018 року Руслан Ротань став головним тренером молодіжної збірної України. На цій посаді він замінив Олександра Головка.

До цього Ротань працював асистентом В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку".

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