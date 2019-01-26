Екс-гравці "Динамо" увійдуть в тренерський штаб Ротаня у молодіжній збірній України
Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань розповів, хто буде входити в його тренерський штаб.
Зокрема помічниками Руслана Ротаня будуть екс-динамівці Олександр Мелащенко та Василь Кардаш, а також Євген Грес і Олексій Чистяков. Ще з одним кандидатом ведуться перемовини.
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Моїми помічниками в збірній України U-21 будуть Олександр Мелащенко, Василь Кардаш, аналітик – Євген Гресь, помічником буде Олексій Чистяков. Ведемо переговори з Віталієм Ревою, хочу, щоб він залишився у нас в штабі,
– цитує Ротаня телеканал "Футбол".
Тренерська діяльність Руслана Ротаня
- Наприкінці грудня 2018 року Руслан Ротань став головним тренером молодіжної збірної України. На цій посаді він замінив Олександра Головка.
- До цього Ротань працював асистентом В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку".
Джерело: 24 Канал
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