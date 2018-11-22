Екс-гравцю "Ювентуса" та "Арсеналу" не вдалося уникнути ув'язнення за бійку

Нікласу Бендтнеру доведеться відбуватися покарання за те, що він побив таксиста.

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Суд відхилив апеляцію Бендтнера на рішення про ув'язнення на 50 діб, повідомляє AP News.

За інформацією джерела, суд поки не визначив, коли сама Бендтнер відбуватиме покарання.

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Нагадаємо, що 30-річний футболіст був визнаний винним у нападі на водія таксі й засуджений до 50 діб позбавлення волі. Інцидент стався в ніч з 8 на 9 вересня в Копенгагені. У результаті нападу Бендтнер зламав таксисту щелепу, однак дівчина гравця стверджує, що це була самооборона.