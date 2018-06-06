Екс-хлопець Меган Маркл вперше стане батьком

Після королівського весілля Меган Маркл і принца Гаррі стає відомо про позитивні зміни й серед колишніх чоловіків герцогині. Так, "екс" Меган шеф-кухар Корі Вітьєлло сповістив про те, що незабаром стане батьком.

Дитину йому подарує солістка музичного гурту з Торонто Dragonette – Мартіна Сорбара. Про це повідомляє HELLO з посиланням на західні ЗМІ.

Читайте також: Некоролівські звички Меган Маркл: що забороняється робити герцогині



Мартіна Сорбара вагітна від Корі Вітьєлло

Зазначається, що Меган і Корі зустрічалися впродовж двох років і розійшлися за три місяці до знайомства американки з принцем Гаррі.

Я дуже радий за Меган. Вона чудова дівчина. Немає ніяких образ. Я поважаю право людини на приватне життя, і навіть не дивлячись на те що Меган вибрала для себе такий "публічний" шлях, я буду дотримуватися свого правила,

– розповідав Корі в інтерв'ю Daily Mail напередодні королівського весілля.

Відомо, що з Корі Меган почала зустрічатися через рік після розлучення з Тревором Енгельсом. Вперше вони зустрілися в ресторані The Harbord Room, власником якого був Корі і куди Меган прийшла вечеряти з колегами по "Форс-мажорам". Вже через короткий термін вони почали жити разом в будинку Меган.



Корі Вітьєлло – колишній хлопець Меган Маркл

Нагадаємо, перший чоловік дружини принца Гаррі – Тревор Енгельсон, з яким Меган Маркл розділила два роки сімейного життя в шлюбі, неочікувано сповістив про заручини з дієтологом Трейсі Курланд.