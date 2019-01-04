Екс-капітан "Барселони" та збірної Іспанії очолив футзальну команду з Херсона

Відомий іспанський футзаліст Хаві Родрігес підписав однорічний контракт із херсонським "Продексімом".

44-річний фахівець уже провів перше тренування з командою, а 8 січня буде представлений офіційно, інформує сайт херсонського клубу.

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Хаві Родрігес прославився тим, що був капітаном "Барселони" та збірної Іспанії. Він тричі вигравав Кубок УЄФА, двічі перемагав на чемпіонаті світу та чотири рази — на чемпіонаті Європи. Також у 2005 році іспанця визнали найкращим футзалістом світу.

Нагадаємо, що в минулому сезоні "Продексім" став чемпіоном України. Нині команда, яка вилетіла з Ліги чемпіонів, іде четвертою в турнірній таблиці, після 11-ти турів відстаючи від лідера на 10 очок.