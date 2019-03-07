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      Екс-керівників "Укргазвидобування" спіймали на космічному хабарі

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      Екс-керівникам "Укргазвидобування"оголосили підозру в отриманні великого хабара
      Екс-керівникам "Укргазвидобування"оголосили підозру в отриманні великого хабара / Ілюстративне фото

      Правоохоронці затримали колишніх менеджерів "Укргазвидобування", спіймавши їх на хабарі у розмірі 1 мільйон доларів. Обом екс-посадовцям 6 березня повідомили про підозри у скоєнні злочинів.

      За ці гроші екс-менеджери компанії підписали договір з компанією про постачання продукції на "Укргазвидобування", повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

      Читайте також: ГПУ оголосила підозру керівнику підприємства, замішаному в корупції в "Укроборонпромі"

      Затриманим інкримінують отримання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

      До суду скерували клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

      Чим займається "Укргазвидобування"? Акціонерне товариство, державне підприємство, яке є найбільшою газовидобувною компанією України. Займається пошуком та розвідкою родовищ нафти і газу, їх розробкою, а також видобутком, транспортуванням, переробкою вуглеводневої сировини та реалізацією нафтопродуктів.

      "Укргазвидобування" є одним з найбільших бюджетоутворювальних підприємств України. Так, у 2017 році компанія сплатила податків на суму 50,4 мільярда гривень.

       

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      Теги: Новини України Корупція Гроші Розслідування Газ Хабар САП
      Джерело: 24 канал
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