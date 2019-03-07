Екс-керівників "Укргазвидобування" спіймали на космічному хабарі

Правоохоронці затримали колишніх менеджерів "Укргазвидобування", спіймавши їх на хабарі у розмірі 1 мільйон доларів. Обом екс-посадовцям 6 березня повідомили про підозри у скоєнні злочинів.

За ці гроші екс-менеджери компанії підписали договір з компанією про постачання продукції на "Укргазвидобування", повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Затриманим інкримінують отримання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

До суду скерували клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Чим займається "Укргазвидобування"? Акціонерне товариство, державне підприємство, яке є найбільшою газовидобувною компанією України. Займається пошуком та розвідкою родовищ нафти і газу, їх розробкою, а також видобутком, транспортуванням, переробкою вуглеводневої сировини та реалізацією нафтопродуктів.



"Укргазвидобування" є одним з найбільших бюджетоутворювальних підприємств України. Так, у 2017 році компанія сплатила податків на суму 50,4 мільярда гривень.