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Екс-коханця Ріанни Кріса Брауна заарештували

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Кріс Браун
Кріс Браун / Фото з відкритих джерел

Колишній хлопець популярної співачки Ріанни, американський співак Кріс Браун, був затриманий поліцією після свого концерту в місті Вест-Палм-Біч, штаті Флорида.

Співробітники правоохоронних органів підстерегли виконавця біля концертного залу. Про це повідомляє видання TMZ.

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Відомо, що артиста затримали за ордером з сусіднього округу, проте точна причина наразі невідома.

Зазначимо, що Кріс Браун неодноразово мав проблеми із законом. У 2009 році співак побив співачку Ріанну, після чого Кріса заарештували і засудили до п'яти років умовно.

У 2016 році Кріс Браун опинився під слідством через звинувачення у нанесенні побоїв на приватній вечірці Лізьєн Гутьєррес.

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У травні жінка, ім'я якої не розкривалося, подала на Брауна до суду. За її словами, на вечірці виконавця, який пропонував гостям кокаїн та марихуану, її зґвалтували. 

Вона заявила, що "якась подруга Брауна силою примусила її зробити мінет приятелю музиканта і сіла їй на обличчя, після чого чоловік двічі зґвалтував жертву", пише "ТСН".

Теги: Кримінальні новини Поліція LifeStyle Новини США Музика Ріанна
Джерело: 24 Канал
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