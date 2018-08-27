Екс-лідер Pink Floyd загримів до "Чистилище"

Колишній лідер британського рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс за антиукраїнську пропаганду потрапив до бази даних українського ресурсу "Миротворець",

Відповідна інформація з’явилася на їхньому сайті.

Читайте також: Росія має права на Севастополь, а владу в Україні змінив Вашингтон, – екс-лідер Pink Floyd

За словами активістів, причина такого їхнього кроку – "антиукраїнська пропаганда, замах на територіальну цілісність України і участь у спробах легалізації анексії Криму Росією" з боку Вотерса.

Також вони наводять фрагмент з його інтервю російському виданню "Известия", де музикант, зокрема, говорить, що "існує безліч договорів, за якими "Росія має повне право на окупований Севастополь", "Революцію Гідності було сплановано Вашингтоном", "Україна є розділеною на дві частини.



Екс-лідер Pink Floyd Вотерс потрапив до бази "Миротворця"

Нагадаємо, раніше до бази "Миротворця" потрапив відомий франзузский діджей і продюсер Боб Сінклер (справжнє ім'я Крістоф Ле Фріан) через те, що переховувався у Москві з документами "діджея з "ЛНР".