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Екс-лідер Pink Floyd загримів до "Чистилище"

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Екс-лідер Pink Floyd Роджер Вотерс потрапив до "чистилища" сайту "Миротворець"
Екс-лідер Pink Floyd Роджер Вотерс потрапив до "чистилища" сайту "Миротворець" / Getty Images

Колишній лідер британського рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс за антиукраїнську пропаганду потрапив до бази даних українського ресурсу "Миротворець",

Відповідна інформація з’явилася на їхньому сайті.

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За словами активістів, причина такого їхнього кроку – "антиукраїнська пропаганда, замах на територіальну цілісність України і участь у спробах легалізації анексії Криму Росією" з боку Вотерса.

Також вони наводять фрагмент з його інтервю російському виданню "Известия", де музикант, зокрема, говорить, що "існує безліч договорів, за якими "Росія має повне право на окупований Севастополь", "Революцію Гідності було сплановано Вашингтоном", "Україна є розділеною на дві частини.

Роджер Вотерс, Миротворець, Чистилище, Кремль, Росія, Україна, пропаганда
Екс-лідер Pink Floyd Вотерс потрапив до бази "Миротворця"

Нагадаємо, раніше до бази "Миротворця" потрапив відомий франзузский діджей і продюсер Боб Сінклер (справжнє ім'я Крістоф Ле Фріан) через те, що переховувався у Москві з документами "діджея з "ЛНР".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Російська пропаганда Великобританія Музика Новини культури LifeStyle
Джерело: 24 канал
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