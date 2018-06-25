Екс-міністр розповів шокуючу правду про туризм в окупованому Криму

Дрібний туристичний бізнес на території окупованого Росією Криму існує лише в кількох населених пунктах, на решті території півострова він "помер".

Про це розповів екс-міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв в інтерв'ю "Обозреватель".

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"Кримський туристичний бізнес ділиться на дві частини. Одна частина приймає організованих туристів – це санаторії та готелі. Інша частина – приймає неорганізовані туристичні потоки. Це міні-готелі, приватні домоволодіння, квартири", – розповів колишній чиновник.

Він зауважив, що при цьому "перша частина постраждала від анексії менше" за рахунок того, що "російські окупанти "націоналізували, захопили і присвоїли ці об'єкти і возять туди різного роду профспілкові туристичні потоки за рахунок бюджетних коштів Росії".

Що стосується міні-готелів і квартир, то цей бізнес залишився жити тільки в Ялті і трошки в Севастополі, менше – в Алушті, зовсім мало – в Євпаторії і взагалі помер в Чорноморському, Щолкіно, Судаку, Феодосії, Новому Світі і в інших містах західного і східного берега Криму,

– наголосив Лієв.

До слова, раніше відомий у минулому прихильник президента Росії Володимира Путіна, кримський підприємець Олег Зубков розповів, що більшість відпочивальників, які приїжджають на курорти в окупований Крим – це бюджетники з невеликими зарплатами.