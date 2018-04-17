Екс-міністр юстиції Роман Зварич склав присягу депутата

Скандальний екс-міністр юстиції Роман Зварич склав присягу депутат від партії "Блок Петра Порошенка". Він прийшов на місце Валерія Пацкана, якого обрали головою Рахункової палати.

Відповідну присягу він проголосив з трибуни парламенту. Голова ВР Андрій Парубій побажав Зваричу плідної роботи і повідомив про входження нардепа до фракції "БПП".

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Хто такий Роман Зварич? Зварич Роман Михайлович, 1953 року народження, уродженець США, уже був народним депутатом Верховної Ради України 4 скликань. У 2005-му і 2006-му роках був міністром юстиції в урядах Юлії Тимошенко та Віктора Януковича і "прославився" тим, що збрехав про свою освіту. У списку "Блоку Петра Порошенка" Роман Зварич йшов під № 82.