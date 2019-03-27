Екс-міністра СРСР та екс-офіцера КДБ засудили до 10 років в'язниці у Вільнюсі

Суд у Вільнюсі визнав винними у скоєнні злочинів колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова і колишнього офіцера КДБ Михайла Головатова.

Окружний суд Вільнюса засудив чоловіків за військові злочини і злочини проти людства у справі про події 13 січня 1991 року, пише BNS.

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Головатова засудили на 12 років позбавлення волі, а Язова на 10 років.

Суд Вільнюса заявив, що радянські військовослужбовці винні в тому, що під час масових заворушень у Вільнюсі в січні 1991 року загинуло 14 людей, а понад 700 отримали поранення.

У січні 2016 року Вільнюський окружний суд розпочав розгляд справи по суті.

Що відомо про Січневі події у Вільнюсі 1991 року? Січневі події у Вільнюсі або штурм Вільнюської телевежі – події, що мали місце 8–13 січня 1991 у столиці Литовської РСР Вільнюсі. Це була спроба вищого радянського керівництва воєнними методами повернути Литву, яка ще у березні 1990 вийшла зі складу СРСР, проголосивши свою незалежність. Кульмінацією протистояння став штурм радянськими військами та спецпризначенцями вільнюського телецентру, в ході якого загинуло 15 людей – 14 з числа захисників телевежі та один офіцер спецпідрозділу "Альфа".