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      Екс-міністра транспорту України Рудьковського помістили у психіатричну лікарню в РФ

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      Микола Рудьковський
      Микола Рудьковський / Фото з вільних джерел

      Басманний суд Москви відмовився випустити під заставу екс-міністра транспорту і зв'язку України та колишнього нардепа від "регіоналів" Миколу Рудьковського. Самого обвинуваченого на засіданні не було, оскільки наразі він перебуває у стаціонарі центру психіатрії.

      Про це інформує "Интерфакс".

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      Адвокат Рудьковського пропонував відпустити свого підзахисного під заставу в 10 мільйонів рублів, проте суд не задовільнив це клопотання.

      Вирішено задовольнити клопотання слідчого. Продовжити відносно Рудьковського запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на термін до 27 січня,
      – йдеться у вердикті російського суду.

      Самого Рудьковського на судовому засіданні не було, оскільки наразі він перебуває у психіатричній клініці. До Національного медичного дослідного центру психіатрії і наркології імені Сербського його направили для проходження експертизи. З 6 листопада екс-міністр перебуває у медзакладі на стаціонарному лікуванні.

      Нагадаємо, за версією російського слідства, Рудьковський у 2014 році разом з членами "Правого сектора" закидав посольство РФ яйцями і облив фарбою, чим завдав збитків у 15 мільйонів рублів.

      Свою провину Рудьковський визнав, хоч і уточнив, що кидав в бік посольства один камінь, який так і не долетів до будівлі дипустанови.

      Хто такий Микола Рудьковський?Це народний депутат 4,5 та 7 скликань ВР. У перших двох представляв Соціалістичну партію, а у подальшому був членом "Партії регіонів". З 1994 до 1996 року працював Головним консультантом Управління з питань економіки Адміністрації Президента України. У 1996–1997 роках працював в АТ "Держінвест України" на посаді директора. З січня 1998 року працював заступником Голови Правління АТ "Укргазпром", а після реформування АТ "Укргазпром" в НАК "Нафтогаз України" – заступником генерального директора ДК "Торговий дім" НАК "Нафтогаз України".

      Щодо політичної діяльності, то у 2000–2002 роках працював помічником-консультантом народного депутата України Валентини Семенюк. У 2006-2007 роках очолював Міністерство транспорту та зв'язку України. Під час перебування на цій посаді був учасником кількох скандалів: публічно звинуватив Секретаріат Президента у організації терористичних актів, які призвели до аварій на залізниці; звинувачений в організації чартерного рейсу до Парижа для особистих потреб, що завдало збитків державі на майже 400 тисяч гривень.

      Крім того, у 2013 році ЗМІ писали про те, що Рудьковський має намір зайнятися видобутком нафти в іракському Курдистані. Однак з нафтовидобутком у екс-міністра не склалося через розбіжності з урядом автономії. Разом з тим, повідомлялося, що останнім часом Рудьковський займався будівництвом в Іраку трубопроводу скрапленого газу, куди було залучено велику кількість російських грошей.

      Також раніше Рудьковського було оголошено в розшук Інтерполу у справі про викрадення екс-голови ПрАТ "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, якого викрали в 2011 році, а відпустили лише через п'ять років. Серед замовників викрадення називалося ім'я Рудьковського. Однак у той час, коли Генпрокуратуру очолював Віктор Шокін, Рудьковського було знято з розшуку Інтерполу.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Микола Рудьковський Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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