Екс-митник, підозрюваний у махінаціях, очолив Державну фіскальну службу

Олександра Власова раніше відсторонили від посади на Одеській митниці за підозрою у махінаціях – там недорахувались 150 мільйонів гривень, а зараз призначили керувати фіскальною службою. Несподіване рішення озвучили на засіданні кабінету міністрів.

Роману Насірову, який лежав у суді на простирадлі у клітці, обирали запобіжний захід на початку березня 2017 року – його звинуватили у завданні шкоди державі на два мільярди гривень. І тільки 31 січня 2018 року уряд звільнив Насірова з посади голови Державної фіскальної служби, яку він очолював майже три роки.

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Обов'язки керівника тимчасово виконував Мирослав Продан до 5 вересня 2018 – він подав у відставку, бо хоче очолити відомство через конкурс.



Мирослав Продан

Нового тимчасового очільника ДФС вже представили, ним став Олександр Власов, який три роки очолював спецпідрозділ податкової міліції ДФС "Фантом" і донедавна – Одеську митницю. Він брати участь в конкурсі не буде. Хоча і стверджує: "Одне з основних завдань – підготовка прозорого конкурсу на голову Державної фіскальної служби".

Для того, щоб не було конфлікту інтересів, пан Власов сьогодні сказав, що не планує брати участь у конкурсі. Тобто, можна сказати, він виконуватиме технічну роль,

– пояснила виконувачка обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова.

"Колишній керівник спецпідрозділу "Фантом", який понад два з половиною роки був у зоні АТО. Він знає про те, як сьогодні нелегко знищувати ті схеми, які донедавна вражали державний бюджет", – так представив Власова український прем'єр Володимир Гройсман. От тільки не сказав, що Мирослав Продан кілька тижнів тому відсторонив Власова від обов'язків голови Одеської митниці – на період розслідування у справі про викрадення 37 контейнерів з нерозмитненими товарами на загальну суму 150 мільйонів гривень.



Олександр Власов

Тоді Генпрокурор Луценко звинуватив керівника одеської митниці у зловживаннях і заявив, що збирає докази проти очільника фіскалів Продана. Останній звинуватив ГПУ у корупції у відповідь.

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Державна фіскальна служба поєднує функції митниці і податкової, а тому це неабиякий важіль впливу. Голова підкомітету з питань митної справи каже: триває політична боротьба за митницю.

Ми з вами спостерігали кілька місяців боротьбу між прем'єр-міністром, який спирався на поліцію і на одну політичну силу, якій підконтрольна поліція, та президентом, який спирався на прокуратуру та службу безпеки – це була негласна війна за митницю,

– вважає народний депутат з "Самопомочі" Тетяна Острікова.

Нардеп наголошує: митниця – ледь не на третину забезпечує держбюджет. Тому той, хто контролює потоки, контролює бюджет.