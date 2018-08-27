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Екс-модель Playboy знайшли мертвою в її квартирі

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Христина Карлін-Крафт
Христина Карлін-Крафт / Фото з відкритих джерел

Колишню модель Христину Карлін-Крафт знайшли задушеною 22 серпня в американському місті Філадельфія, штат Пенсільванія.

Тіло 36-річної моделі, яка має російське коріння, знайшли в її квартирі в 100-поверховому будинку. Про це повідомляє видання New York Post.

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Зазначається, що розтин показав, що причиною смерті стало задушення петлею.

Відомо, що напередодні в суботу, 18 серпня, в будинку дівчини стався інцидент з пограбуванням. Поліція приїздила туди, однак наразі невідомо, хто був жертвою – Карлін-Крафт або її сусіди. У виданні йдеться, що поки зв'язку між цими двома злочинами не визначено.

Христина Карлін-Крафт
Христина Карлін-Крафт

У березні 2016 року Карлін-Крафт влаштувала гучний скандал з власником місцевого ресторану через рахунки. Їй пред'явили звинувачення в неналежній поведінці, замаху на напад і образи. Через півроку звинувачення зняли завдяки належній поведінці екс-моделі.

Христина Карлін-Крафт
Христина Карлін-Крафт

За роки кар'єри Христина працювала не лише з Playboy, але також з чоловічим журналом Maxim. Крім того, вона знімалася в рекламах косметичних засобів і купальників.

Нагадаємо, відому модель Playboy Анастасію Чекаті вбив її чоловік у Кишиневі, який після цього покінчив життя самогубством, стрибнувши з даху будинку. Тіло моделі правоохоронці виявили з ножовими ранами у їхній квартирі.

Страшна різанина відбулась на очах доньки, якій виповнилось лише 3 тижні від народження, вона залишилася неушкодженою. Перед тим, як накласти на себе руки, чоловік зателефонував родичам і попросив їх подбати про дитину.

Теги: LifeStyle Кримінальні новини Жертви Playboy
Джерело: 24 Канал
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