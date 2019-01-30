Екс-нападник "Динамо" та "Шахтаря" перейшов у клуб другого дивізіону Туреччини

Колишній нападник "Динамо" та "Шахтаря" Олександр Гладкий покинув турецький "Різеспор" та перейде в клуб з другого за силою дивізіону Туреччини.

Олександр Гладкий продовжить кар'єру в клубі з другого за силою дивізіону Туреччини "Демірспор", повідомляє Ajansspor.

Читайте також: "Шахтар" вирішив відпустити ще одного важливого оборонця

Однак, клуби поки офіційно не підтвердили угоду. Окрім того, деталі трансферу наразі залишаються невідомими.

31-річний українець у складі "Різеспора" провів 12 матчів, в яких забив 3 голи. "Демірспор" після 19 турів посідає 9 місце в таблиці другого за силою дивізіону чемпіонату Туреччини.

Раніше 24 канал писав, що екс-динамівець Микола Морозюк 15 січня був офіційно представлений як гравець турецького "Різеспору".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram