Екс-нападник "Динамо" та "Шахтаря" перейшов у клуб другого дивізіону Туреччини
Колишній нападник "Динамо" та "Шахтаря" Олександр Гладкий покинув турецький "Різеспор" та перейде в клуб з другого за силою дивізіону Туреччини.
Олександр Гладкий продовжить кар'єру в клубі з другого за силою дивізіону Туреччини "Демірспор", повідомляє Ajansspor.
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Однак, клуби поки офіційно не підтвердили угоду. Окрім того, деталі трансферу наразі залишаються невідомими.
31-річний українець у складі "Різеспора" провів 12 матчів, в яких забив 3 голи. "Демірспор" після 19 турів посідає 9 місце в таблиці другого за силою дивізіону чемпіонату Туреччини.
Раніше 24 канал писав, що екс-динамівець Микола Морозюк 15 січня був офіційно представлений як гравець турецького "Різеспору".
Джерело: 24 Канал
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