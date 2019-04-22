Екс-нардеп Крючков вийшов з-під варти під заставу

Колишній нардеп Дмитро Крючков вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у 7 мільйонів гривень. Політика підозрюють у розкраданні грошей з держбюджету в особливо великих розмірах.

Заставу за Крючкова вніс його адвокат Олександр Лисак, повідомляє "Українська правда".

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"Так, внесли (заставу), (Крючков) вийшов 19 квітня", – сказав адвокат екс-нардепа.

Лисак додав, що 24 квітня відбудеться засідання суду, на якому оскаржать запобіжний захід Крючкову.

17 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав екстрадованому з Німеччини Інтерполом Крючкову запобіжний захід – 45 діб під вартою з можливістю внести заставу у 7 мільйонів гривень.

Крючкова підозрюють у розкраданні грошей з держбюджету в особливо великих розмірах. Сам політик винним себе не вважає.

Чому Крючкова підозрюють у розкраданні грошей? Журналісти програми "Схеми" з’ясували, що в 2015 році Крючков через керовану ним компанію "Енергомережа" організовував схеми виведення грошей із державних обленерго. Робив це політик в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також нардепа з фракції БПП Ігоря Кононенка. Через це держава зазнала збитків на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

У липні 2016 Крючкова оголосили у розшук за справою проти холдингової компанії "Енергомережа". За даними НАБУ, політик з 17 травня 2016 року змінив своє місце проживання, усталений спосіб життя, номери телефонів та переховувався від правоохоронних органів України закордоном.

У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. За рік у квітні стало відомо, що його затримали в Німеччині. А в травні того ж року Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу у 100 тисяч євро.

У квітні 2019 року у Німеччині екс-нардепа затримали за запитом українських правоохоронців і екстрадували до України.