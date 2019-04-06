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      Екс-очільник ФСБ Ковальов помер у Росії: він був палким противником США та тероризму

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      Президент Росії Володимир Путін і Микола Ковальов
      Президент Росії Володимир Путін і Микола Ковальов / Фото з відкритих джерел

      Помер колишній директор Федеральної служби безпеки та екс-депутати Держдуми Росії Микола Ковальов. Чоловікові було 69 років.

      Про смерть генерала армії сповістив віце-спікер Держдуми Сергій Невєров на своїй сторінці у Facebook. За його словами, Ковальов керував ФСБ у складні часи. Також політик додав, що Ковальова вперше обрали до нижньої палати російського парламенту ще в 1999 році.

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      "Але передусім він був справжнім борцем і чуйною людиною. Багато хороших і добрих спогадів пов'язано з ним. Не віриться, що його більше з нами немає. Світла пам'ять", – написав Невєров.

      Російська політична верхівка вже висловила жаль щодо відходу на той світ Ковальова. За словами голови Думи В’ячеслава Володіна, працюючи у Комітеті з безпеки та очолюючи Комітет у справах ветеранів, той зробив значний внесок у розвиток антитерористичного законодавства, пишу російські ЗМІ. 

      Все своє життя Микола Дмитрович присвятив служінню Батьківщині. Його відрізняли принциповість, професіоналізм, відповідальність за ухвалені рішення. Володіючи величезним досвідом у сфері боротьби з міжнародним тероризмом, він користувався заслуженим авторитетом не тільки в нашій країні, а й за її межами, працюючи на посаді спецпредставника Парламентської асамблеї ОБСЄ з протидії тероризму. Його заслуги відзначено численними нагородами,
      – підкреслив спікер.

      Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов, зі свого боку, відзначив, що Ковальова колеги пам’ятатимуть "як справжнього бойового генерала, що пройшов Афганістан".

      "Людина великої мужності та високої порядності, багато та плідно трудився на благо своєї Батьківщини", – сказав він.

      Це вже не перша смерть офіцера ФСБ упродовж останнього часу. До прикладу, наприкінці березня помер генерал-майор Сергій Соколов. У його помешканні був цілий арсенал зброї.

      Що відомо про Миколу Ковальова? Народився він 6 серпня 1949 року в Москві. У 1972 році закінчив Московський інститут електроніки та математики, після чого почав працювати інженером у Конструкторському бюро напівпровідникового машинобудування.

      На службу в органи держбезпеки прийшов у 1974 році. Двічі брав участь у бойових діях в Афганістані. У 1990 році його підвищили до заступника начальника Московського управління Федеральної служби контррозвідки Росії. А в 1994 році став заступник директора відомства. У 1996-му став директором ФСБ і перебував на цій посаді до липня 1998-го.

      З 1999 року – депутат Державної думи від Орловської області. Також був членом Комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції, заступником голови Комісії Держдуми з правового забезпечення розвитку організацій оборонно-промислового комплексу РФ і головою експертної ради Загальноросійської громадської організації "Офіцери Росії".

      Крім того, у 2000-2011 роках був представником від Думи у Постійній делегації Федеральних зборів РФ у Парламентській асамблеї (ПА) Ради Європи, з березня 2012 року очолював делегацію Думи в ПА ОБСЄ, з 2013 року був спецпредставником ПА ОБСЄ щодо боротьби з тероризмом, а в 2017-му його призначили заступником Голови Комітету ПА ОБСЄ з протидії тероризму.

      Був Ковальов і одним із авторів закону "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав". У документі мовить, зокрема, про можливість припинення міжнародного співробітництва Росії з недружніми іноземними державами та заборону на ввіз і вивіз будь-яких товарів або сировини з країн, налаштованих проти Росії.

      Має такі державні нагороди: орден "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня, орден "За військові заслуги", орден Пошани, а також інші ордени та медалі, зокрема від інших країн.

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      Теги: ФСБ Новини Росії Втрати
      Джерело: 24 канал
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