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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Екс-очільник Одеського медуніверситету спробував захопити ректорат вишу

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До Одеського медуніверситету увірвався колишній ректор, спробував захопити будівлю
До Одеського медуніверситету увірвався колишній ректор, спробував захопити будівлю / фото з соцмереж

7 вересня колишній ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан разом із групою невідомих осіб спробував захопити ректорат вишу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Одеського медуніверситету Ярослава Вітко.

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Ранок починається не з кави: з самого ранку в кабінет ректора прорвався Запорожан. Чекаємо на поліцію,
– написала Вітко.

За її словами Запорожан просив у присутніх "поводитися нормально" та "не чинити опір".

Пізніше стало відомо, що він разом зі своїми прибічниками проникли в кабінет ректора і спробували зламати двері в кабінет одного із проректорів вишу.

Чинне керівництво навчального закладу попросило студентів та педагогів не вестись на провокації та не брати участі в злочинних дія колишнього ректора і його приспішників.

Станом на цей момент відомо, що у ректорський кабінет увірвалися невідомі, які начебто намагаються зламати сейф. Своєю чергою, Валерій Запорожан покинув адмінбудівлю.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що МОЗ достроково розірвало контракт з ректором Одеського національного медичного університету Валерієм Запорожаном. Спочатку комісія міністерства прибула до вишу, щоб розпочати перевірку його діяльності, оскільки до відомства надійшло безліч скарг про неправомірні дії ректора.
Після того, як Запорожан не пустив комісію до медуніверситету, у МОЗ прийняли рішення звільнити ректора.
19 липня стало відомо, що виконувача обов'язків ректора Одеського медуніверситету Костянтина Аймедова не допускають на робоче місце охоронці навчального закладу та співробітники.
Нещодавно суд поновив Запорожана на посаді, а також зупинив дію наказу МОЗ про призначення Аймедова виконувачем обов'язків ректора.
6 вересня Державна аудиторська служба України оприлюднила результати ревізії фінансово-господарської діяльності Одеського національного медичного університету, в яких йдеться, що протягом останніх трьох років у виші вчинено порушень обсягом на 27 мільйонів гривень.

Теги: Новини України Кримінальні новини Міністерство охорони здоров’я Новини Одеси Освіта
Джерело: 24 канал
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