Екс-охоронець Януковича пояснив, для чого "легітимний" звертався до Путіна у березні 2014 року

Колишній український президент Віктор Янукович звертався у березні 2014 року до лідера Росії Володимира Путіна аби провести "невідкладні консультації" у зв'язку із ситуацією, що склалася на той момент у державі.

Про це розповів екс-начальник штабу охорони Януковича Костянтин Кобзар під час слухання справи в Оболонському райсуді Києва про держзраду екс-президента України, передає "Укрінформ".

З того, що я зрозумів, Янукович звертався до президента Росії Путіна щодо невідкладного проведення консультацій щодо можливості погодження миротворчої або поліцейської місії, а також просив, наскільки мені відомо, щодо інформування світової спільноти про ситуацію в Україні,

– сказав він.

За словами екс-охоронця Януковича, як він зрозумів, основою для такого звернення до глави Кремля став договір між Україною і Російською Федерацією про дружбу і співробітництво від 1997 року.

Також, він переконаний, що головною ціллю втечі Януковича з України до Росії було не допустити розколу держави і кровопролиття.

"Я вважаю, що він на той момент про себе не думав, він за владу не тримався", – зауважив Кобзар.

Як зазначив екс-начальник охорони "легітимного", Янукович про це говорив неодноразово.

Що таке справа Януковича?Це справа, яку відкрили через державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році, Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.