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Екс-охоронець Януковича розповів історію про те, як "легітимного" хотіли вбити

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Екс-охоронець Януковича розповів, як його хотіли вбити
Екс-охоронець Януковича розповів, як його хотіли вбити / Фото із відкритих джерел

Колишній охоронець президента-втікача Віктора Януковича Сергій Бернацький розповів, що на екс-гаранта готували замах.

Про це Бернацький розповів під час допиту в режимі відеоконференції в Оболонському райсуді Києва, де триває розгляд справи про держзраду Януковича.

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Екс-охоронець президента-втікача, посилаючись на слова колишнього начальника штабу безпеки президента Володимира Павленка, стверджує, що 22 лютого 2014 року після втечі Януковича з Межигір’я його нібито хотіли вбити на з'їзді у Харкові.

Павленко сказав, що є великі проблеми, і з доповіддю пішов до Кобзаря (екс-начальника служби безпеки Віктора Януковича, – ред). Потім я бачив, що Кобзар розмовляв з Добкіним (з 2010 до 2014 року Михайло Добкін був головою Харківської ОДА, – ред.) і вони разом зайшли в кімнату , де перебував президент. Після цього Павленко сказав мені, що до моменту його прибуття в Палац спорту в залі вже є приблизно 200 осіб, які зайшли без допуску,
– розповів під час допиту у суді екс-охоронець Януковича, який перебуває у Росії.

За його словами, тодішній начальника штабу безпеки Януковича повідомив охороні, що серед цих осіб є група, завданням якої була ліквідація екс-президента під час участі у з'їзді.

"Він мені сказав, що друга подібна група була на вулиці, тобто якщо не спрацює основна, то резервна група повинна була цю задачу із ліквідації виконати. Яким чином? Із застосуванням вогнепальної зброї, пляшок із запальною сумішшю, так званих коктейлів Молотова", – розповів Бернацький.

Він пояснив, що саме через це Добкін заявив про скасування участі Януковича у з'їзді.

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Колишній охоронець також стверджує, що "на одному з блокпостів" авто з кортежу Януковича обстріляли невідомі. Каже, що на власні очі бачив дірку від кулі біля водійських дверей.

Я бачив ще один автомобіль Volkswagen Transporter зі слідами кульових отворів в бампері і кришці багажника,
– згадує екс-охоронець Януковича події 4-річної давнини.

До слова, 5 червня Оболонський суд Києва у справі про державну зраду Януковича мав допитати колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова та екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. З Азаровим не узгодили дату, тому він не вийшов на зв'язок.

Теги: Новини України Віктор Янукович Судді Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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