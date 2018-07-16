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00:38, 14 липня
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Екс-охоронець Януковича розповів, як і хто хотів убити президента-втікача у 2014 році

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Віктора Януковича хотіли вбити: деталі
Віктора Януковича хотіли вбити: деталі / 24 канал

Цілком імовірно, що у штабі Майдану розроблялися плани про фізичну розправу над колишнім українським президентом Віктором Януковичем. Крім того, одного дня активісти почали блокувати кортеж "гаранта" та навіть нібито здійснили кілька пострілів у нього, внаслідок чого поранення занав один із охоронців екс-очільника України.

Таку заяву зробив екс-начальник штабу охорони Януковича Костянтин Кобзар під час слухання справи Оболонському райсуді Києва про держзраду екс-президента України, передає "РБК-України".

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За його словами, у лютому 2014 року він обіймав посаду голови охорони президента Януковича, і тоді з боку активістів Майдану були спроби блокування виїзду з резиденції політика.

Блокували дороги, що є протизаконним. У нас надходила оперативна інформація про те, що у штабі Майдану розробляються плани про фізичну розправу над президентом. Ми були зобов'язаними реагувати на це. Тому застосовувався додатковий комплекс дій. Використовували звичайний комплекс захисних дій. Суду вже дали показання мої колишні підлеглі,
– зазначив він.

Крім того, Кобзар переконує, 19 лютого отримав інформацію про те, що 20 лютого у Януковича мала б відбутися зустріч з міністрами закордонних справ для обговорення мирної угоди.

"Але 19 числа близько 9 години ранку ми виїхали з резиденції. Через деякий час мені надійшов дзвінок від Павленка (Володимир Павленко – екс-начальник штабу охорони Януковича, – 24 канал), він мені повідомив, що на Майдані розпочалася стрілянина та є жертви з обох сторін. Велика кількість активістів вирушили до адміністрації президента. Павленко розповів, що вони підійшли до резиденції", – каже свідок.

Після цього, підкреслює керівник охорони президента-втікача, він дав команду дезінформувати активістів, що кортеж Януковича буде заїжджати через інший в'їзд.

"Велика частина прихильників опозиції прибули до іншого входу та це сприяло нам безпечно заїхати на територію президента. Я хочу звернути увагу суду на те, що в той день, коли він повинен був зустрітися з лідерами опозиції, починається стрілянина на Майдані. Починається блокування в'їзду президентського кортежу. Це була спроба як максимум вбити президента. Я отримав інформацію про те, що рух між Новими Петрівцями та Вишгородом було заблоковано. Далі надійшло повідомлення про постріли. Понад 20 людей там були. Янукович мені сказав не піддаватися на провокації", – зауважив Кобзар.

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Як переконує він, далі на на кортеж напали озброєні бойовики з вогнепальною зброєю. Відтак, за кілометр-півтора до блокпосту керівник штабу охорони Януковича дав команду змінити маршрут, і таким чином кортеж минув блокпост.

Але ці негідники почали переслідувати кортеж. В результаті я почув по радіостанції, що нас обстрілюють. Один співробітник постраждав, як мені доповіли та у нього був глибокий поріз правої руки. В задніх дверей було кілька кульових пробоїн. Далі, оскільки часу на виїзд залишалося трохи, я дав команду, щоб він приводив себе до ладку. За 5-6 годин була спроба зірвати підписання угод і вбити президента. Далі у нас були плани щодо підписання тих же угод. Близько 11 години ми виїхали з резиденції, використовували інший резервний маршрут,
– додав Кобзар.

Нагадаємо, раніше інший охоронець президента-втікача Сергій Бернацький заявляв, що рішення Януковича про втечу до Росії було ухвалено саме у зв'язку з попередженням кривавих подій в країні.

Теги: Новини України Віктор Янукович Історія Євромайдан Судді
Джерело: 24 Канал
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