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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Екс-посол у США, якого зловили п'яним за кермом, перед тим був з першими особами України: фото

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Олександра Моцика зловили п'яним у Києві
Олександра Моцика зловили п'яним у Києві / Скрін з відео

Колишній посол України в США Олександр Моцик, якого патрульні зупинили п'яним за кермом автомобіля в Києві у ніч на 25 серпня, перед тим був присутнім на урочистому прийнятті Президента України Петра Порошенка в Маріїнському палаці.

24 Канал повідомляв, що у ніч на 25 серпня у Києві на площі Шевченка патрульні поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого у нетверезому стані перебував колишній посол України в США Олександр Моцик. Дипломат порушив правила дорожнього руху, проте на камеру заперечував, що вживав алкоголь.

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Зокрема, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко опублікувала у своєму Facebook фото з колегами, у компанії яких можна помітити й Олександра Моцика.

"Чудова атмосфера на урочистому прийнятті з нагоди 27 річниці Незалежності України. Президент і Пані Марина цього року вітали гостей в відреставрованому Маріїнському палаці. Була щаслива зустріти друзів, колег – журналістів, й , головне – наших прекрасних дипломатів, наших Послів, які приїхали до Києва з усіх столиць, на щорічну нараду", – написала політик під фото.


Олександр Моцик на прийомі у Петра Порошенка (крайній ліворуч)

Зазначимо, на прийомі Порошенка можна було побачити лідерів кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва та Ахтема Чийгоза, представницю Президента у ВР Ірину Луценко, чинного посла України в США Валерія Чалого, главу МЗС Арсена Авакова тощо.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Поліція День Незалежності Ірина Геращенко Алкоголь Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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